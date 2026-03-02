Суд в Москве рассмотрит иск Олега Дерипаски к Google и иноагенту Певчих

Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит иск Олега Дерипаски к Google LLC и Марии Певчих (признана иноагентом в РФ) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Материалы поступили в столичный суд по подсудности из Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поводом для обращения в суд стало высказывание ответчицы в одной из программ YouTube-канала «Популярная политика». Истец считает, что прозвучавшая в эфире фраза, касающаяся Олега Дерипаски, носит порочащий характер и наносит ущерб его деловой репутации.

В исковых требованиях заявлено обязательство удалить спорную видеозапись, опубликовать опровержение на главной странице газеты «Коммерсантъ», а также разместить опровержение в разделе «Сообщество» соответствующего YouTube-канала. Кроме того, истец просит взыскать с ответчиков судебную неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда. Заседание назначено на 7 апреля 2026 года.

Ранее, в декабре 2025 года, Краснодарский краевой суд отменил решение Усть-Лабинского районного суда, который частично удовлетворил требования бизнесмена. Апелляционная инстанция указала на нарушение правил территориальной подсудности, отметив, что ни один из ответчиков не зарегистрирован в Краснодарском крае, после чего дело было направлено в Москву.

Вячеслав Рыжков