В результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск пострадал ребенок

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко навестил в больнице двух пострадавших после атаки ВСУ на город. Среди них — 15-летний подросток, получивший осколочное ранение. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Сейчас пострадавшие находятся в городской больнице №1. Глава города встретился с мальчиком и 67-летней местной жительницей, чье состояние оценивается как средней тяжести.

Андрей Кравченко обсудил с главным врачом больницы планы по восстановлению пострадавших. По его словам, они чувствуют себя стабильно и их жизни ничего не угрожает.

«Крайне важно, чтобы каждый ощущал нашу поддержку и заботу. Желаю сил и скорейшего, полного выздоровления. Мы рядом и готовы помочь», — отметил мэр.

Кадры последствий ночной атаки ВСУ на Новороссийск — в фотогалерее «Удар с моря и воздуха».

Алина Зорина