Кубань заняла 79-е место в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения

Краснодарский край занял 79-е место в рейтинге закредитованности регионов России на начало 2026 года. Среднедушевой долг экономически активного населения края перед банками достиг 545,7 тыс. руб., говорится в исследовании «РИА Новости». В начале 2025 года регион занимал ту же позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уровень закредитованности рассчитывался как отношение годового долга на одного экономически активного жителя к его зарплате за 12 месяцев. В случае Кубани показатель составил 69,5%. За год задолженность на одного человека выросла на 32,4 тыс. руб.

Наименьший уровень долговой нагрузки отмечен в Ингушетии (54,4 тыс. руб., 12%) и Дагестане (129,6 тыс. руб., 25,3%). Наиболее закредитованными регионами стали Республика Тыва с долгом 1 млн руб. (138,6%) и Калмыкия — 692 тыс. руб. (120%).

По данным Центрального банка и Росстата, в 2025 году общий объем кредитной задолженности населения по России вырос на 3% и составил 36 трлн руб. Среднедушевой долг на одного экономически активного жителя увеличился до 473 тыс. руб., прибавив 14 тыс. руб. за год.

Вячеслав Рыжков