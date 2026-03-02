Экс-замглавы Курской области возглавил департамент в администрации Сочи

Директор департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи Александр Афонин покинул должность по собственному желанию. Его место занял Роман Денисов, ранее занимавший пост заместителя губернатора Курской области, сообщили в мэрии города, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Афонин руководил департаментом с августа текущего года. Ранее он работал в Московской области, занимая руководящие позиции в министерствах строительного комплекса и сельского хозяйства. В феврале 2022 года возглавил комитет строительства Курской области, затем после преобразования ведомства в министерство сохранил руководящую должность, которую покинул 11 июня.

Роман Денисов стал заместителем губернатора Курской области в январе 2022 года при Романе Старовойте, курировал министерство восстановления и развития приграничья и комитет государственного строительного надзора. 11 февраля он оставил пост по собственному желанию.

Одновременно с этим Вадим Снегирев покинул должность заместителя мэра Сочи по территориальной безопасности. Его обязанности будет исполнять начальник управления гражданской обороны и защиты населения Дмитрий Зенцов.

Господин Снегирев занимал этот пост с сентября 2022 года и отвечал за работу департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, управление по делам казачества и военным вопросам, управление гражданской обороны, информатизации и связи, а также департамента физической культуры и спорта. Ранее он служил в органах безопасности РФ, с 2019 по 2022 год возглавлял управление гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи.

Вячеслав Рыжков