Главные новости за 27 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на пост главы комитета по контролю за имуществом Михаила Сергеева. О кадровом решении градоначальника 27 февраля сообщили в пресс-службе Смольного. Господин Сергеев приступил к выполнению задач на этой должности в пятницу. Прежде он был первым заместителем председателя ККИ, был врио главы структуры Смольного.

В отношении Артема Фаустова — одного из создателей книжного магазина «Все свободны», расположенного на улице Некрасова в Санкт-Петербурге, — составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений; международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Информацию об этом 27 февраля подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

Петербургский «Зенит» в первом матче после возобновления чемпионата России добыл минимальную победу над «Балтикой». Единственный мяч на 87-й минуте встречи забил бразильский нападающий Луис Энрике, вышедший на замену. Таким образом сине-бело-голубые набрали 42 балла и временно возглавили турнирную таблицу. «Краснодар», отстающий теперь на два балла, сыграет завтра.

Резиденты Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2025 году вложили в развитие своих предприятий свыше 38 млрд рублей — на 78% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Наибольший объем инвестиций, по данным городских властей, обеспечили компании фармкластера «Биокад» и «Фармасинтез-Норд».

Сборная России проведет товарищескую игру с Мали 31 марта в Петербурге, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Стартовый свисток прозвучит в восемь вечера. Изначально РФС предлагала провести товарищеский матч сборной Гондураса, однако футбольное руководство этой страны отказалось от идеи из-за плотного расписания команды.

Арбитражный суд Татарстана выдал исполнительный лист на взыскание с АО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) 178,7 млн рублей неустойки в пользу петербургского АО «ОДК-Климов». Разбирательство связано с просрочкой оплаты двигателей ТВ3-117ВМ с 10 января по 14 ноября 2025 года. Суд также начислил неустойку из расчета 0,1% в день от суммы задолженности с 15 ноября 2025 года до момента фактического погашения.

С 1 марта 2026 года в Петербурге, как и по всей России, меняются сроки направления платежных документов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. О нововведениях напомнили в пресс-службе городской прокуратуры. Согласно новым правилам, квитанции за истекший месяц будут приходить 5-го числа следующего месяца. Изменения затронут как бумажные, так и электронные платежные документы.

Первый вестибюль станции метро «Театральная» в Петербурге планируют ввести к 2030 году. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко в ходе отчета администрации Адмиралтейского района. По словам господина Линченко, к этому сроку откроют выход на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов — на месте Дома быта.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса «Корпус горных инженеров» на базе Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Согласно документу, среди основных функций центра — координация работы вузов по разработке и реализации профильных программ высшего образования.

Судостроительный завод «Эмпериум» (входит в АФК «Система») сдвигает сроки ввода первой очереди расширения своей площадки в Отрадном с 2026 на 2030 год. Об этом сообщают знакомые с планами верфи источники, пишут «Ведомости». Предприятие рассчитывало к I кварталу текущего года возвести два новых корпуса общей площадью 19 тыс. кв. м. Один должен был быть производственный, второй — административно-бытовой.

По подозрению в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей в Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти». Антона Джалябова. Возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Это касается двух эпизодов в 2020-2021 годах, когда фигурант получил от руководителей организаций-подрядчиков взятки, полагают в следствии.