«Зенит» добыл валидольную победу над «Балтикой» в день рождения Семака

Петербургский «Зенит» в первом матче после возобновления чемпионата России добыл минимальную победу над «Балтикой» — 1:0. В первом тайме команды не смогли огорчить друг друга, в начале второго калининградцы и вовсе были активнее, что вылилось в забитый мяч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На 75-й минуте игры Кевин Андраде после розыгрыша углового отправил сферу головой в нижний угол ворот Дениса Адамова, однако гол был отменен из-за офсайда. После холодного душа «Зенит» проснулся и поддавил гостей, что вылилось в чистый забитый мяч.

На 87-й минуте игры Максим Глушенков протащил мяч по центру и отдал на фланг, откуда Луис Энрике, раскачав двух игроков «Балтики», неотразимо пробил. В этом ему чуть помог рикошет. В добавленное ко второму тайму время сине-бело-голубые сумели отстоять свой минимальный перевес.

Таким образом «Зенит» сделал подарок своему главному тренеру Сергею Семаку, который сегодня празднует 50-летие. Как минимум до завтра петербуржцы возглавили турнирную таблицу, набрав 42 балла. «Краснодар» с игрой в запасе отстает на два очка.

Андрей Маркелов