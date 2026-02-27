На сооснователя книжного «Все свободны» составили протокол за продажу книги

В отношении Артема Фаустова — одного из создателей книжного магазина «Все свободны», расположенного на улице Некрасова в Санкт-Петербурге, — составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений; международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Информацию об этом 27 февраля подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

Книжный магазин «Все свободны» на улице Некрасова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Книжный магазин «Все свободны» на улице Некрасова

Из материалов дела следует, что поводом стала продажа в магазине романа шведского писателя Фредрика Бакмана «Медвежий угол». По данным «Петербургского дневника», книгу в полицию отнес один из покупателей. Издание направили в РГПУ им. А. И. Герцена на экспертизу, которая обнаружила признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России).

Дело зарегистрировано в Дзержинском районном суде 25 февраля и передано мировому судье. Заседание пока не назначено. Санкция статьи предусматривает штраф до 100 тыс. рублей.

Артемий Чулков