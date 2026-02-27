Первый выход со станции метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году

Первый вестибюль станции метро «Театральная» в Петербурге планируют ввести к 2030 году. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко в ходе отчета администрации Адмиралтейского района.

По словам господина Линченко, к этому сроку откроют выход на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов — на месте Дома быта. В утвержденном проекте планировки территории также предусмотрен выход в Театральный сквер — на месте АЗС «Роснефть».

Ранее в городском комитете по строительству заявляли, что строительство вестибюля «Театральной» намерены начать в 2027 году, а завершить работы — в конце 2029-го. Также в структуре Смольного заявляли, что вестибюль «Театральная-2» на улице Декабристов, 44/1 планируют возвести в период до 2040 года.

Владельцы объектов, на месте которых хотят построить вестибюли, неоднократно выступали против такого варианта размещения. Споры затянулись на несколько лет.

Подробнее о противостоянии вокруг расположения вестибюлей «Театральной» — в материале «Ъ Северо-Запад» «Компромисс без аплодисментов».

Артемий Чулков