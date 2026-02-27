Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Мали в Петербурге

Сборная России проведет товарищескую игру с Мали 31 марта в Петербурге, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Стартовый свисток прозвучит в восемь вечера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С конца февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим команде Валерия Карпина остается играть только товарищеские матчи. Так в ноябре минувшего года наш национальный коллектив сыграл вничью с Перу и проиграл Чили со счетом 0:2.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что РФС предлагала провести товарищеский матч в Петербурге сборной Гондураса, однако футбольное руководство этой страны отказалось от идеи из-за плотного расписания команды.

Андрей Маркелов