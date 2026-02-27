Инвестиции резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» выросли на 78% в 2025 году

Резиденты Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2025 году вложили в развитие своих предприятий свыше 38 млрд рублей — на 78% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Наибольший объем инвестиций, по данным городских властей, обеспечили компании фармкластера «Биокад» и «Фармасинтез-Норд». Выручка резидентов ОЭЗ по итогам года увеличилась на 12% и составила 102 млрд рублей.

Кроме того, в 2025 году Петербургу одобрили казначейский инфраструктурный кредит на развитие ОЭЗ: 3,1 млрд рублей федеральных средств направят на строительство инновационного научно-промышленного центра на площадке «Шушары». В целом до 2030 года в ОЭЗ планируют привлечь не менее 60 млрд рублей инвестиций.

В 2026 году на площадках ОЭЗ впервые в течение одного календарного года рассчитывают открыть 11 новых предприятий, включая производства радиоэлектронной продукции, газотурбинных двигателей и инновационного сценического оборудования.

По данным Смольного, за 20 лет работы суммарный объем инвестиций резидентов ОЭЗ достиг 165 млрд рублей, создано более 8 тыс. рабочих мест. Совокупная выручка компаний составила 600 млрд рублей, налоговые отчисления — 85,3 млрд рублей, из которых 31,4 млрд — в региональный бюджет.

Артемий Чулков