Путин учредил «Корпус горных инженеров» на базе Горного университета в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса «Корпус горных инженеров» на базе Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно документу, среди основных функций центра — координация работы вузов по разработке и реализации профильных программ высшего образования, научно-методическое сопровождение этих программ, а также создание сетевых технологических площадок (учебных полигонов, баз практики и учебно-демонстрационных центров) для формирования практических навыков у обучающихся.

Кроме того, центру поручено организовывать научные исследования и проектные работы в интересах организаций минерально-сырьевого комплекса, включая исследования на российской антарктической станции «Восток» и в области глубинной метагеологии, готовить аналитические материалы о кадровом обеспечении отрасли, а также разрабатывать предложения по профессиональной аккредитации горных инженеров и изучать международный опыт подготовки кадров.

Артемий Чулков