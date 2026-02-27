КВЗ заплатит «ОДК-Климов» 178,7 млн рублей неустойки за просрочку оплаты двигателей

Арбитражный суд Татарстана выдал исполнительный лист на взыскание с АО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) 178,7 млн рублей неустойки в пользу петербургского АО «ОДК-Климов». Разбирательство связано с просрочкой оплаты двигателей ТВ3-117ВМ с 10 января по 14 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд также начислил неустойку из расчета 0,1% в день от суммы задолженности с 15 ноября 2025 года до момента фактического погашения, а кроме того взыскал с КВЗ расходы на третейский сбор (1,17 млн рублей) и госпошлину (412 тыс. рублей).

Оба предприятия входят в госкорпорацию «Ростех». Дело стало крупнейшим из семи разбирательств между ними: изначально сумма требований составляла 784 млн рублей, но к заседанию основная часть долга была погашена. С учетом ранее выданных исполнительных листов общий объем принудительного взыскания в пользу «ОДК-Климов» достиг 242,2 млн рублей.

Подробнее о споре — в материале «Ъ Волга-Урал» «Неустойка приземлилась».

Артемий Чулков