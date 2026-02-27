Михаил Сергеев назначен главой комитета по контролю за имуществом Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на пост главы комитета по контролю за имуществом Михаила Сергеева. О кадровом решении градоначальника 27 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Господин Сергеев приступил к выполнению задач на этой должности в пятницу. Прежде он был первым заместителем председателя ККИ, был врио главы структуры Смольного.

До него комитетом руководил Роман Голованов. Он покинул свой пост в октябре 2024 года.

Татьяна Титаева