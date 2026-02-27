Раньше и больше: срок оплаты коммунальных услуг в Петербурге изменят с 1 марта

С 1 марта 2026 года в Петербурге, как и по всей России, меняются сроки направления платежных документов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. О нововведениях напомнили в пресс-службе городской прокуратуры. Согласно новым правилам, квитанции за истекший месяц будут приходить 5-го числа следующего месяца. Изменения затронут как бумажные, так и электронные платежные документы.

Крайний срок оплаты также унифицирован: внести плату за ЖКУ необходимо не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Как пояснили в надзорном ведомстве на примере февраля, квитанцию за этот месяц петербуржцы ожидают 5 марта, а оплатить услуги должны до 15 марта. Управляющие компании и поставщики ресурсов не смогут менять установленные даты — они станут едиными и обязательными для всех.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о повышении цен на коммунальные услуги в Петербурге, с 1 октября 2026 года они снова увеличатся.

Андрей Маркелов