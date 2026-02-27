Зампреда правления «Газпром нефти» задержали в Петербурге по делу о взятках

По подозрению в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей в Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти». Антона Джалябова. Возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Это касается двух эпизодов в 2020-2021 годах, когда фигурант получил от руководителей организаций-подрядчиков взятки, полагают в следствии. На квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси» он потратил 28 млн рублей, а также получил катер в качестве взятки (более 1,7 млн рублей).

В те годы господин Джалябов был директором филиала «Газпром инвест Надым». По информации следствия, за взятки он подписывал акты о приемке работ, которые по факту выполнены не были, а также защищал компании от штрафов и неустоек за срыв сроков работ.

Татьяна Титаева