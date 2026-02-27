Расширение верфи «Эмпериум» в Ленобласти перенесли на несколько лет

Судостроительный завод «Эмпериум» (входит в АФК «Система») сдвигает сроки ввода первой очереди расширения своей площадки в Отрадном с 2026 на 2030 год. Об этом сообщают знакомые с планами верфи источники, пишут «Ведомости».

Фото: Пресс-служба компании «Эмпериум»

Предприятие рассчитывало к I кварталу текущего года возвести два новых корпуса общей площадью 19 тыс. кв. м. Один должен был быть производственный, второй — административно-бытовой. Расширение верфи позволило бы в два раза нарастить мощность завода до 25 электрических судов в год.

В судостроительном заводе подтвердили сведения о решении сдвинуть сроки реализации проекта. В приоритете у «Эмпериума» строительство подъемно-спускового сооружения (слипа) с причалом, а также расширение существующих достроечных площадок.

Татьяна Титаева