Главные новости за неделю 16–22 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

И. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кубани Сергея Штрикова заключили под стражу на два месяца — по 15 апреля 2026 года включительно.

Следственный комитет России начнет расследование преступлений ВСУ против мирных жителей Краснодарского края и Севастополя.

Защитник депутата Александра Карпенко предупредил о срыве срока ремонта Тургеневского моста в Краснодаре.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего заместителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и его доверенного лица.

Сотрудники УФСБ задержали заместителя главы Новороссийска Романа Карагодина, курирующего сферу строительства.

В Новороссийске арестовали бывшего директора МУП «Водоканал» по обвинению в превышении должностных полномочий.

В 2026 году в Краснодарском крае планируют открыть семь крупных объектов санаторно-курортной сферы. Реализация инвестпроектов увеличит вместимость отелей региона более чем на 3 тыс. номеров и создаст 2 тыс. рабочих мест.

В поселке Ильский Северского района в ночь с 20 на 21 февраля обломки БПЛА обнаружили по 11 адресам. В оперштабе Кубани сообщили об одном пострадавшем.

На улице Новороссийской в Краснодаре упал беспилотник ВСУ, на участке организована работа городских служб.