На Кубани откроют семь объектов в санаторно-курортной сфере за 77 млрд рублей

В 2026 году в Краснодарском крае готовят к открытию семь крупных объектов в санаторно-курортной сфере. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, реализация данных инвестпроектов увеличит вместимость отелей и гостиниц края более чем на 3 тыс. номеров, а также создаст 2 тыс. рабочих мест. Развитие туринфраструктуры региона лежит в основе национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, Краснодарский край нацелен принимать не менее 20 млн туристов ежегодно. При этом необходимо непрерывно повышать уровень сервиса и привлекательность круглогодичного отдыха. Объем инвестиций в семь новых объектов составит 77 млрд руб. Это санатории, отели и гостиничные комплексы в Сочи, Анапе и Геленджике.

В Сочи откроют гостиничный комплекс Double Tree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana, санаторий «Волна» и гостиницу «Приморская», в Анапе — отель Alean Premium Anapa, санаторный комплекс пять звезд Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon, санаторно-курортный комплекс «Фиолето 3». В муниципальных образованиях региона в этом году гостей будут принимать 40 новых комплексов. За счет этого номерной фонд увеличат на 1,2 тыс. мест.

В прошлом году в крае реализовали семь крупных инвестпроектов — построили круглогодичные комплексы в Геленджике, Сочи, Анапе и Темрюкском районе на 1,4 тыс. номеров. Впервые за 25 лет в регионе построили новый санаторий — «Кристалл». В муниципалитетах также открыли 39 новых средств размещения на 1,2 тыс. номеров.

В сопровождении министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края находятся 66 проектов. Объем инвестиций достигает 817 млрд руб. Их реализация позволит ввести 50 тыс. номеров и создать более 30 тыс. новых рабочих мест.

Алина Зорина