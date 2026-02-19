Экс-директор новороссийского водоканала арестован за ущерб в 27 млн рублей

Бывший директор МУП «Водоканал города Новороссийска» арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. По версии следствия, действия фигуранта привели к ущербу бюджету и нарушению прав граждан на сумму почти 27 млн руб.

Следствие установило, что с июля 2017 по ноябрь 2021 года фигурант, будучи руководителем водоканала, подписывал документы, разрешавшие подключение новых жилых домов к старым сетям без фактической оплаты. Эти нарушения способствовали авариям на водопроводных сетях, снижению напора воды и ухудшению качества коммунальных услуг для жителей города.

В настоящее время обвиняемый занимает должность первого заместителя директора предприятия. По ходатайству следователя суд поместил его под стражу.

Следственные действия продолжаются, совместно с сотрудниками УФСБ России по краю проведены обыски по местам жительства и работы фигуранта.

Вячеслав Рыжков