И. о. министра ГО и ЧС Кубани арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова заключили под стражу на два месяца — до 15 апреля 2026 года включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Штрикова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Из материалов, предоставленных суду, следует, что в 2024 году он, занимая должность министра ГО и ЧС Краснодарского края, поручил сотрудникам подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона на покупку и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо с целью его отмены. После проведения повторного аукциона победителем стала организация, чьи интересы лоббировал чиновник.

«Ъ-Кубань» писал, что исполняющий обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в превышении должностных полномочий.

Алина Зорина