В Ильском обломки БПЛА обнаружили по 11 адресам

В поселке Ильский Северского района в ночь с 20 на 21 февраля в результате атаки беспилотников обломки БПЛА были обнаружены по 11 адресам. По данным оперштаба Кубани, пострадал один человек, медицинская помощь ему оказана на месте, угрозы жизни нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Повреждения получили кровли частных домов, оконные конструкции и ограждения. С утра в поселке работают комиссии по оценке ущерба, администрация муниципалитета заявила о готовности оказать жителям помощь в восстановлении имущества.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, в ночь на 21 февраля силы ПВО уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края.

В Краснодаре на улице Новороссийской, где накануне также произошло падение БПЛА, продолжают работу городские службы. По информации мэра Евгения Наумова, на месте была оперативно устранена утечка на газопроводе, специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента.

Вячеслав Рыжков