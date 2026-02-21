На месте падения БПЛА в Краснодаре устранили утечку на газопроводе

На улице Новороссийской, где накануне произошло падение беспилотного летательного аппарата, продолжают работать специалисты городских служб. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Вечером сотрудники компании «Краснодаргоргаз» устранили утечку на газопроводе, возникшую в результате происшествия. Восстановительные работы на сети велись в течение ночи и были завершены к 5:30. После этого котельная возобновила подачу горячей воды и теплоснабжение в многоквартирные дома.

Сотрудники муниципальной Службы спасения демонтировали поврежденные оконные конструкции в близлежащих зданиях и временно закрыли проемы пленкой. С утра начался поквартирный обход, специалисты проводят оценку причиненного ущерба и замеры для последующей замены окон. Власти заявили о готовности оказать жителям необходимую помощь и сообщили, что ситуация находится на контроле руководства города.

Вячеслав Рыжков