Совладельца сети отелей Marton Андрея Марченко оставили в СИЗО

Краснодарский краевой суд оставил под арестом Андрея Марченко, совладельца сети отелей Marton и компаньона бывшего судьи Верховного суда (ВС) РФ Виктора Момотова, отклонив апелляционную жалобу об изменении ему меры пресечения, узнал «Ъ-Кубань».

Фото: Олег Исаев

В сентябре прошлого года Октябрьский суд Краснодара арестовал Андрея Марченко по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В декабре защита бизнесмена безрезультатно пыталась обжаловать арест, настаивая, что в отношении предпринимателя уже действовала иная мера пресечения по другому уголовному делу. Согласно постановлению 235-го гарнизонного военного суда от 17 июля, Андрея Марченко отправили под домашний арест до 4 декабря 2025 года.

По данным «Ъ», Андрей Марченко фигурирует в ряде уголовных дел. Еще в октябре 2023 года он подписал контракт с Минобороны на участие в СВО. Первоначально он должен был проходить службу наводчиком разведывательной роты, дислоцированной в Грозном. В июле того же года Андрей Марченко перевелся на должность водителя-электрика командно-штабной машины группы наземной и воздушной разведки в звании сержанта. Однако, как утверждает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Южному военному округу, возбудившее 19 июля 2024 года первое уголовное дело, служил Андрей Марченко только на бумаге, а время проводил по своему усмотрению в различных регионах РФ, в основном в Краснодарском крае, и даже за рубежом. Эти действия СКР расценил как дезертирство в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), добавив бизнесмену также обвинение в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), позже переквалифицированное в мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Господин Марченко являлся соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Иск был удовлетворен Останкинским районным судом Москвы в октябре 2025 года.

Как писал «Ъ», в собственность государства перешла сеть отелей Marton стоимостью более 9 млрд руб. Ими, как утверждал надзор, судья владел совместно с Андреем Марченко. Последнему, по данным надзора, ответчик помогал выигрывать судебные споры и увеличивать бизнес-империю. При этом гостиницы использовались и для занятия проституцией.

Наталья Решетняк