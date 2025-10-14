Из судьи отельер не вышел

Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда, председателю Совета судей России Виктору Момотову об обращении в доход государства имущества — сети отелей Marton стоимостью более 9 млрд руб. Ими, как утверждал надзор, судья владел совместно с краснодарским отельером Андреем Марченко. Последнему, по данным надзора, ответчик помогал выигрывать судебные споры и увеличивать бизнес-империю. При этом гостиницы использовались и для занятия проституцией, в тои числе с участием несовершеннолетних.

Фото: Мосгорсуд Объяснения судьи Момотова Останкинский суд не принял

Антикоррупционный иск надзорного ведомства об обращении в доход 95 объектов недвижимости — зданий и земли — суд рассмотрел за три заседания.

Настаивая на удовлетворении иска, прокурор Павел Корнилов процитировал фразу императрицы Елизаветы Петровны, которая 27 августа 1760 года издала указ, запрещающий госслужащим брать взятки: «Ненасытная жажда корысти дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и опущение — одобрением беззаконникам».

Эти слова, как указал прокурор, были использованы в качестве предисловия в научно-методическом пособии «Противодействие коррупции в судебной деятельности», изданном под редакцией Виктора Момотова. «Между тем данные напутствия судьям и тем, кто собирается ими стать, Виктором Викторовичем не соблюдались и игнорировались. Его поведение свидетельствует о том, что он действовал в обратном направлении»,— продолжил представитель истца.

«Тем печальнее последствия пренебрежения данными нормами и того, что мы сейчас разбираем. А последствии таковы, что Виктор Викторович, несмотря на статус судьи, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, не декларировать и скрывать свои доходы, участвовать в принятии решений в пользу подконтрольного бизнеса и создании поблажек и преференции в пользу бизнес-структур»,— сказал представитель прокуратуры.

Он попросил приобщить к иску и приговоры судов по делам об организации занятия проституцией в сети отелей «Мартон» в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

Прокурор подчеркнул, что данная деятельность «велась на системной основе». «Более того, был ряд случаев, когда было вовлечение несовершеннолетних»,— сказал представитель прокуратуры, после чего выложил другой козырь.

Им стали показания бывшего сочинского судьи Дмитрия Новикова, осужденного в 2024 году Ессентукским горсудом на шесть с половиной лет за попытку мошенничества. Последний рассказал о времяпровождении господ Марченко и Момотова в компании убитого в 2010 году преступного авторитета Эдуарда Какосяна (Карась), находящегося в розыске авторитетного бизнесмена Рубена Татуляна (Робсон), а также о связях с преступной группой, в которую, по данным прокуратуры, входили основатель концерна «Покровский» Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов.

«Новиков, в частности, указал, что в 2010 году за помощь в вынесении решений в пользу Коровайко и Чебанова Марченко и Момотову был передан земельный участок в Ростове-на-Дону, на котором впоследствии возведена гостиница "Marton Седова"»,— поведал прокурор содержание допросов. По его словам, господин Новиков также сообщил, как вместе с господином Момотовым он летал из Москвы в Краснодар. «В ходе таких перелетов Момотов хвастался ему, что все коммерческие вопросы по вынесению необходимых судебных актов в Верховном суде решаются через него, что суды приблизительно 50 субъектов страны подконтрольны ему, так как именно им определяется кадровая политика судейского сообщества»,— сказал господин Корнилов.

Он напомнил: сам отельер Марченко в суде сообщил, что передал судье Момотову 30 млн руб. за вынесение решения в его пользу. При этом, как сообщил представитель прокуратуры, согласно данным из налоговых органов и из АО «Первая управляющая компания», в конце 2022 года судья Верховного суда приобрел в ней паи «на соразмерную сумму». Однако в 2023 году он не отразил прибыль в размере 755 тыс. руб., а также около 35 млн руб. дохода от продажи ценных бумаг, заявил представитель прокуратуры.

Он заметил, что еще порядка 30 млн руб. господин Момотов, если верить отельеру Марченко, вложил в строительство отеля в Ростове-на-Дону. «А как быть с этими расходами? Вопросов больше, чем ответов»,— заметил господин Корнилов.

Его коллега Галина Гаврикова заметила, что «свои полномочия Момотов использовал, чтобы расширить и капитализировать бизнес», в результате чего были легализованы права на самовольные постройки, которыми являлись здания отелей и саун.

А из публичной собственности «в обход установленных законом процедур» были изъяты участки земли. «Но как говорится, сколько веревочке не вейся, правонарушения будут вскрыты, и виновные понесут ответственность»,— подытожила прокурор, добавив, что другие ответчики — Андрей Марченко и его сын Иван Марченко «не только не пресекли участие в коррупционных преступлениях, но и приняли в них активное участие».

Сказавшийся на прошлом заседании больным Виктор Момотов на этот раз пришел на процесс. Они заявил, что не имеет никакого отношения к бизнес-империи Марченко. «Он занимался предпринимательской деятельностью на свой страх и риск»,— сказал судья, который после подачи иска вышел в отставку, а также хочет покинуть пост председателя Совета судей России. «Мне кажется, что пресса изначально сделала из меня какого-то долларового миллиардера»,— посетовал ответчик. Ранее он заявил, что еще до того, как в 2010 году стать судьей, он купил долю в одной из гостиниц господина Марченко, однако надев судейскую мантию, закончил с предпринимательством.

«Я не занимался бизнесом ни лично, ни через доверенных лиц, а также не извлекал доход для себя или своих родных. За все годы работы (судьей.— “Ъ”) я заработал около 75–80 млн руб. В моей собственности находится одна квартира и машина»,— сказал господин Момотов, добавив, что даже не смог купить жилье в Москве.

Слова бывшего судьи Новикова он назвал оговором. «Господин Новиков дважды судим и находится в местах лишения свободы. Конечно, он недоволен судебной властью, которая обрекла его на длительные сроки. Естественно, он будет оговаривать меня, что он и делает»,— сказал ответчик. Он рассказал, что когда-то, в 2000-х годах, Дмитрий Новиков был его студентом, однако он его плохо помнит. «За эти 16 лет в Сочи я отдыхал два раза и даже не знаю круг лиц, на которых он указывает»,— сказал судья. Подачу антикоррупционного иска он назвал шоком. Адвокаты господ Марченко, как и господин Момотов, просили его отклонить.

Однако судья Ольга Евтеева, исследовав 150 томов дела, иск Генпрокуратуры удовлетворила. Решение она привела к немедленному исполнению. В противном случае, как указали прокуроры, «ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные активы».

Мария Локотецкая