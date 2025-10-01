Плохи ваши дела, товарищ отельер

Как стало известно “Ъ”, один из крупнейших российских отельеров, совладелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко оказался фигурантом сразу целого ряда уголовных дел. Замешанный в коррупционном скандале с бывшим судьей Верховного суда Виктором Момотовым предприниматель не только является обвиняемым в нескольких эпизодах мошенничества — ему инкриминировали уклонение от уплаты налогов, дезертирство и дачу взятки. Сам он вину категорически отрицает.

По данным “Ъ”, уголовное преследование Андрея Марченко началось задолго до обращения Генпрокуратуры с иском в Останкинский суд Москвы. Напомним, что в рамках него надзор требует изъять в доход государства фактически весь отельный бизнес предпринимателя стоимостью более 9 млрд руб., который, по данным прокуроров, он вел совместно с председателем Совета судей России Виктором Момотовым. Последний 25 сентября вышел в отставку.

Как оказалось, еще в октябре 2023 года Андрей Марченко подписал контракт с Минобороны на участие в СВО. Первоначально он должен был проходить службу наводчиком разведывательной роты, дислоцированной в Грозном. В июле того же года Андрей Марченко перевелся на должность водителя-электрика командно-штабной машины группы наземной и воздушной разведки в звании сержанта. Однако, как утверждает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Южному военному округу, возбудившее 19 июля 2024 года первое уголовное дело, служил Андрей Марченко только на бумаге, а время проводил по своему усмотрению в различных регионах РФ, в основном в Краснодарском крае, и даже за рубежом. Эти действия СКР расценил как дезертирство в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), добавив бизнесмену также обвинение в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), позже переквалифицированное в мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Первое, по данным следствия, выразилось в незаконном получении денег за службу с мая по октябрь 2023 года в виде надбавки к денежному довольствию на сумму почти 670 тыс. руб.

Второе — в ремонте помещения кардиологического отделения 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону. За выполнение в нем подсобных и ремонтных работ Андрей Марченко, как утверждали следователи, в декабре 2023 года был признан негодным к службе.

Это решение в июле 2024 года отменила Центральная военно-врачебная комиссия Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны, не подтвердившая поставленный бизнесмену диагноз.

А 17 июля 2025 года Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР возбудило в отношении предпринимателя второе дело, инкриминировав Андрею Марченко уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Следователи подсчитали, что для того, чтобы минимизировать в 2020–2022 годах уплату налогов сетью из 36 отелей «Мартон», расположенных на территории Краснодара, Ростова-на-Дону, Калининграда, Волгограда, Воронежа и Нижнего Новгорода, отельер решил использовать схему с дроблением бизнеса. Это было сделано для того, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, что существенно их уменьшает. Для этого Андрей Марченко привлек полтора десятка знакомых ему предпринимателей, в том числе своих родственников, с которыми были оформлены фиктивные договоры по аренде гостиниц. Проведенная инспекцией ФНС России №5 по городу Краснодару проверка выявила умышленное занижение налоговой базы и уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на сумму 236,268 млн руб.

Кроме того, следователи выяснили, что с февраля 2020 по декабрь 2022 года Андрей Марченко организовал незаконный перевод денежных средств между расчетными счетами подконтрольных ему ипэшников под видом расчетов за аренду помещений, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ.

В рамках данного дела следователи ГВСУ СКР ходатайствовали об аресте предпринимателя, однако 14 июля 235-й гарнизонный военный суд просьбу отклонил. 29 августа тот же суд по ходатайству следствия отправил отельера под домашний арест. Впрочем, под ним фигурант пробыл недолго — вскоре Андрея Марченко доставили из Москвы в Краснодар, где 20 сентября Октябрьский районный суд заключил его в СИЗО в рамках расследования, которым занялось Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее, 18 сентября, оно возбудило сразу два уголовных дела в отношении предпринимателя — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УР КФ). В рамках них под стражу 22 сентября были также отправлены сын предпринимателя Иван Марченко и бухгалтер Ольга Тимофеенко.

Следствие полагает, что Андрей Марченко совместно с Ольгой Тимофеенко и иными «неустановленными лицами» незаконно добился выплаты администрацией Краснодара 100,607 млн руб. в счет компенсации стоимости аренды земельного участка на проспекте имени Константина Образцова.

Его арендатором Ольга Тимофеенко стала в 2018 году, однако по иску краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» сделка по аренде земли, находящейся в рекреационной зоне, была признана ничтожной, а суд констатировал, что в аренду участок был передан Ольге Тимофеенко незаконно. Несмотря на это, фигурантка инициировала обращение в Прикубанский райсуд Краснодара, который 2 ноября 2020 года и вынес решение о выплате ей компенсации за аренду, что привело к хищению бюджетных средств.

В другом случае, как полагает следствие, Андрей Марченко и его сын Иван путем обмана стали собственниками муниципальных земель общей площадью 967 кв. м в центре Краснодара на пересечении улиц Мира и Суворова. Там бизнесмен в 2016 году выкупил недостроенное здание. По версии следствия, вначале предприниматель инициировал изменение вида разрешенного использования земли с «эксплуатации нежилого здания» на «автостоянки, гаражи, автомобильные парковки». Это значительно снизило ее кадастровую стоимость. Затем, предоставив в суд недостоверные сведения, бизнесмен добился вынесения решения о нечинении ему препятствий в приватизации земли. В итоге она была выкуплена бизнесменом по заниженной кадастровой стоимости, что причинило ущерб городу в размере 14,25 млн руб. После того как один участок Андрей Марченко оформил на себя, а другой — на сына, вид использования земли снова поменялся, на этот раз на «бытовое» и «гостиничное обслуживание».

Сейчас Андрей Марченко и его сын Иван Марченко проходят соответчиками по иску Генпрокуратуры к экс-председателю Совета судей России, судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову. Надзор обвиняет его в незаконном совмещении должности с предпринимательской деятельностью в области гостиничного бизнеса, которым он, по данным Генпрокуратуры, владел совместно с Андреем Марченко. Истец требует обратить в доход государства 95 объектов — 44 земельных участка и 51 здание.

После прошедшей 30 сентября в Останкинском суде Москвы беседы по иску Виктор Момотов воздержался от комментариев СМИ. В свою очередь, представляющий интересы Андрея Марченко адвокат Иван Дворовенко заявил “Ъ”, что его подзащитный отрицает совместное ведение бизнеса с судьей, а также лоббирование его интересов со стороны служителя Фемиды. «Возможно, еще до назначения господина Момотова судьей у них были какие-то взаимоотношения, поскольку они из одного города. Однако после того, как Момотов занял свою должность, они давным-давно прекратились, и то, что сейчас принадлежит семье Марченко, никакого отношения к Момотову не имеет»,— подчеркнул адвокат.

Господин Дворовенко назвал иск прокуратуры бездоказательным, отметив, что огромный гостиничный бизнес его доверитель создал с нуля, занимаясь строительством и реконструкцией зданий, в том числе на кредитные средства. При этом значительная часть имущества находится сейчас в залоге у банков. «В этой связи мы будем ходатайствовать о привлечении к процессу банков в качестве третьих лиц, потому что это их имущество сейчас прокуратура хочет истребовать»,— сказал адвокат.

Он сообщил, что Андрей Марченко, в настоящее время содержащийся в краснодарском СИЗО №1, хочет лично участвовать в процессе, который должен стартовать 8 октября. При этом защитник посетовал, что ответчикам дали крайне мало времени для того, чтобы подготовиться к нему и изучить приобщенные прокуратурой 114 томов в обоснование иска.

«Прокуратура заявила, что эти материалы были отсканированы и ссылка на них отправлена Марченко. Однако проблема в том, что Андрей Владимирович находится под стражей и у него нет возможности пользоваться интернетом»,— указал господин Дворовенко.

Комментируя уголовные дела своего подзащитного, адвокат заявил, что ни по одному из них бизнесмен вину не признает, категорически отвергая и обвинение в дезертирстве (ст. 338 УК РФ), которое позже было переквалифицировано на самовольное оставление места службы (ст. 337 УК РФ).

Он отметил, что по одному пункту — в даче взятки должностным лицам военного госпиталя (ст. 291 УК РФ) — дело в отношении господина Марченко уже прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, после того как проверили показания фигуранта. Тот рассказал, что, когда он находился на лечении в госпитале после полученного ранения, сотрудники отелей «Мартон» решили оказать кардиологическому отделению гуманитарную помощь, стоимость которой не превысила 10 тыс. руб. В госпитале заделали дыры в полу, отрегулировали дверные ручки, врезали несколько дверных замков и отремонтировали сливные бачки унитазов. Эта помощь, по словам врачей, никак не была связана с констатированным у бизнесмена серьезным кардиологическим заболеванием и признанием его негодным к воинской службе.

Защитник утверждает, что 54-летний бизнесмен, переживший в июле этого года очередной инфаркт «с остановкой сердца», был уволен с нее законно. Также господин Дворовенко заверил, что его клиент много сделал для СВО, закупив большое количество оборудования, в том числе радиостанции, тепловизоры и квадрокоптеры, а также продукты питания и автомобили, и был удостоен «огромного количества наград». Он выразил уверенность, что дела и по остальным пунктам обвинения в дальнейшем будут прекращены.

Мария Локотецкая