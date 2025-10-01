Плохи ваши дела, товарищ отельер
Партнера судьи Момотова обвинили буквально во всем
Как стало известно “Ъ”, один из крупнейших российских отельеров, совладелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко оказался фигурантом сразу целого ряда уголовных дел. Замешанный в коррупционном скандале с бывшим судьей Верховного суда Виктором Момотовым предприниматель не только является обвиняемым в нескольких эпизодах мошенничества — ему инкриминировали уклонение от уплаты налогов, дезертирство и дачу взятки. Сам он вину категорически отрицает.
Совладелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко
Фото: архив Андрея Марченко
По данным “Ъ”, уголовное преследование Андрея Марченко началось задолго до обращения Генпрокуратуры с иском в Останкинский суд Москвы. Напомним, что в рамках него надзор требует изъять в доход государства фактически весь отельный бизнес предпринимателя стоимостью более 9 млрд руб., который, по данным прокуроров, он вел совместно с председателем Совета судей России Виктором Момотовым. Последний 25 сентября вышел в отставку.
Как оказалось, еще в октябре 2023 года Андрей Марченко подписал контракт с Минобороны на участие в СВО. Первоначально он должен был проходить службу наводчиком разведывательной роты, дислоцированной в Грозном. В июле того же года Андрей Марченко перевелся на должность водителя-электрика командно-штабной машины группы наземной и воздушной разведки в звании сержанта. Однако, как утверждает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Южному военному округу, возбудившее 19 июля 2024 года первое уголовное дело, служил Андрей Марченко только на бумаге, а время проводил по своему усмотрению в различных регионах РФ, в основном в Краснодарском крае, и даже за рубежом. Эти действия СКР расценил как дезертирство в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), добавив бизнесмену также обвинение в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), позже переквалифицированное в мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Второе — в ремонте помещения кардиологического отделения 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону. За выполнение в нем подсобных и ремонтных работ Андрей Марченко, как утверждали следователи, в декабре 2023 года был признан негодным к службе.
Это решение в июле 2024 года отменила Центральная военно-врачебная комиссия Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны, не подтвердившая поставленный бизнесмену диагноз.
А 17 июля 2025 года Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР возбудило в отношении предпринимателя второе дело, инкриминировав Андрею Марченко уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Следователи подсчитали, что для того, чтобы минимизировать в 2020–2022 годах уплату налогов сетью из 36 отелей «Мартон», расположенных на территории Краснодара, Ростова-на-Дону, Калининграда, Волгограда, Воронежа и Нижнего Новгорода, отельер решил использовать схему с дроблением бизнеса. Это было сделано для того, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, что существенно их уменьшает. Для этого Андрей Марченко привлек полтора десятка знакомых ему предпринимателей, в том числе своих родственников, с которыми были оформлены фиктивные договоры по аренде гостиниц. Проведенная инспекцией ФНС России №5 по городу Краснодару проверка выявила умышленное занижение налоговой базы и уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на сумму 236,268 млн руб.
Кроме того, следователи выяснили, что с февраля 2020 по декабрь 2022 года Андрей Марченко организовал незаконный перевод денежных средств между расчетными счетами подконтрольных ему ипэшников под видом расчетов за аренду помещений, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ.
В рамках данного дела следователи ГВСУ СКР ходатайствовали об аресте предпринимателя, однако 14 июля 235-й гарнизонный военный суд просьбу отклонил. 29 августа тот же суд по ходатайству следствия отправил отельера под домашний арест. Впрочем, под ним фигурант пробыл недолго — вскоре Андрея Марченко доставили из Москвы в Краснодар, где 20 сентября Октябрьский районный суд заключил его в СИЗО в рамках расследования, которым занялось Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее, 18 сентября, оно возбудило сразу два уголовных дела в отношении предпринимателя — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УР КФ). В рамках них под стражу 22 сентября были также отправлены сын предпринимателя Иван Марченко и бухгалтер Ольга Тимофеенко.
Следствие полагает, что Андрей Марченко совместно с Ольгой Тимофеенко и иными «неустановленными лицами» незаконно добился выплаты администрацией Краснодара 100,607 млн руб. в счет компенсации стоимости аренды земельного участка на проспекте имени Константина Образцова.
Его арендатором Ольга Тимофеенко стала в 2018 году, однако по иску краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» сделка по аренде земли, находящейся в рекреационной зоне, была признана ничтожной, а суд констатировал, что в аренду участок был передан Ольге Тимофеенко незаконно. Несмотря на это, фигурантка инициировала обращение в Прикубанский райсуд Краснодара, который 2 ноября 2020 года и вынес решение о выплате ей компенсации за аренду, что привело к хищению бюджетных средств.
В другом случае, как полагает следствие, Андрей Марченко и его сын Иван путем обмана стали собственниками муниципальных земель общей площадью 967 кв. м в центре Краснодара на пересечении улиц Мира и Суворова. Там бизнесмен в 2016 году выкупил недостроенное здание. По версии следствия, вначале предприниматель инициировал изменение вида разрешенного использования земли с «эксплуатации нежилого здания» на «автостоянки, гаражи, автомобильные парковки». Это значительно снизило ее кадастровую стоимость. Затем, предоставив в суд недостоверные сведения, бизнесмен добился вынесения решения о нечинении ему препятствий в приватизации земли. В итоге она была выкуплена бизнесменом по заниженной кадастровой стоимости, что причинило ущерб городу в размере 14,25 млн руб. После того как один участок Андрей Марченко оформил на себя, а другой — на сына, вид использования земли снова поменялся, на этот раз на «бытовое» и «гостиничное обслуживание».
Сейчас Андрей Марченко и его сын Иван Марченко проходят соответчиками по иску Генпрокуратуры к экс-председателю Совета судей России, судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову. Надзор обвиняет его в незаконном совмещении должности с предпринимательской деятельностью в области гостиничного бизнеса, которым он, по данным Генпрокуратуры, владел совместно с Андреем Марченко. Истец требует обратить в доход государства 95 объектов — 44 земельных участка и 51 здание.
После прошедшей 30 сентября в Останкинском суде Москвы беседы по иску Виктор Момотов воздержался от комментариев СМИ. В свою очередь, представляющий интересы Андрея Марченко адвокат Иван Дворовенко заявил “Ъ”, что его подзащитный отрицает совместное ведение бизнеса с судьей, а также лоббирование его интересов со стороны служителя Фемиды. «Возможно, еще до назначения господина Момотова судьей у них были какие-то взаимоотношения, поскольку они из одного города. Однако после того, как Момотов занял свою должность, они давным-давно прекратились, и то, что сейчас принадлежит семье Марченко, никакого отношения к Момотову не имеет»,— подчеркнул адвокат.
Господин Дворовенко назвал иск прокуратуры бездоказательным, отметив, что огромный гостиничный бизнес его доверитель создал с нуля, занимаясь строительством и реконструкцией зданий, в том числе на кредитные средства. При этом значительная часть имущества находится сейчас в залоге у банков. «В этой связи мы будем ходатайствовать о привлечении к процессу банков в качестве третьих лиц, потому что это их имущество сейчас прокуратура хочет истребовать»,— сказал адвокат.
Он сообщил, что Андрей Марченко, в настоящее время содержащийся в краснодарском СИЗО №1, хочет лично участвовать в процессе, который должен стартовать 8 октября. При этом защитник посетовал, что ответчикам дали крайне мало времени для того, чтобы подготовиться к нему и изучить приобщенные прокуратурой 114 томов в обоснование иска.
«Прокуратура заявила, что эти материалы были отсканированы и ссылка на них отправлена Марченко. Однако проблема в том, что Андрей Владимирович находится под стражей и у него нет возможности пользоваться интернетом»,— указал господин Дворовенко.
Комментируя уголовные дела своего подзащитного, адвокат заявил, что ни по одному из них бизнесмен вину не признает, категорически отвергая и обвинение в дезертирстве (ст. 338 УК РФ), которое позже было переквалифицировано на самовольное оставление места службы (ст. 337 УК РФ).
Он отметил, что по одному пункту — в даче взятки должностным лицам военного госпиталя (ст. 291 УК РФ) — дело в отношении господина Марченко уже прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, после того как проверили показания фигуранта. Тот рассказал, что, когда он находился на лечении в госпитале после полученного ранения, сотрудники отелей «Мартон» решили оказать кардиологическому отделению гуманитарную помощь, стоимость которой не превысила 10 тыс. руб. В госпитале заделали дыры в полу, отрегулировали дверные ручки, врезали несколько дверных замков и отремонтировали сливные бачки унитазов. Эта помощь, по словам врачей, никак не была связана с констатированным у бизнесмена серьезным кардиологическим заболеванием и признанием его негодным к воинской службе.
Защитник утверждает, что 54-летний бизнесмен, переживший в июле этого года очередной инфаркт «с остановкой сердца», был уволен с нее законно. Также господин Дворовенко заверил, что его клиент много сделал для СВО, закупив большое количество оборудования, в том числе радиостанции, тепловизоры и квадрокоптеры, а также продукты питания и автомобили, и был удостоен «огромного количества наград». Он выразил уверенность, что дела и по остальным пунктам обвинения в дальнейшем будут прекращены.