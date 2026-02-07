В Молдавии предложили запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

В Молдавии предложили запретить детям младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях, сообщило издание Ziarul de garda. С такой инициативой выступила госсекретарь Министерства экономического развития и цифровизации Мишель Илиев при запуске национальной кампании «Давайте безопасно использовать искусственный интеллект».

Власти республики утверждают, что такая мера необходима из-за цифровой зависимости детей, воздействия на них вредоносного контента и неконтролируемого использования искусственного интеллекта несовершеннолетними. Согласно данным, которые приводит издание, более 80% детей в Молдавии используют ИИ.

Госпожа Илиев отметила, что контролировать соблюдение запрета будут с помощью дополнительного инструмента аутентификации. «На европейском уровне найдено решение по интеграции цифрового кошелька в качестве дополнительного элемента аутентификации, и наше Агентство электронного управления уже работает над этим цифровым кошельком», — приводит слова министра Ziarul de garda.

Мишель Илиев привела в пример опыт других стран по предложенной инициативе. Среди них министр упомянула Австралию. Зимой прошлого года страна запретила детям младше 16 лет регистрироваться на крупных платформах, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Согласно австралийскому закону, эти площадки должны блокировать доступ для несовершеннолетних. Компаниям, не соблюдающим запрет, грозят штрафы.