Премьер Финляндии рассказал о планах запретить соцсети детям младше 15 лет

Правительство Финляндии готовит запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Справочный документ по данному вопросу должен быть готов в конце января.

Петтери Орпо

Фото: Yves Herman / Reuters, Yves Herman / File Photo / Reuters Петтери Орпо

Фото: Yves Herman / Reuters, Yves Herman / File Photo / Reuters

«Я очень обеспокоен малоподвижностью детей и молодежи»,— цитирует господина Орпо газета Helsingin Sanomat. Премьер-министр подчеркнул, что время, которое дети проводят перед экраном, напрямую связано с физической активностью и здоровьем детей и молодежи.

По словам господина Орпо, хорошее здоровье населения укрепляет национальную экономику. Он упомянул исследование финских ученых, согласно которому отсутствие физической активности обходится обществу страны в €3 млрд в год.

Премьер-министр напомнил об опыте ограничения использования социальных сетей для детей в других странах. По его словам, меру уже ввели либо готовятся к этому в Дании, Франции и Норвегии. Первой на законодательном уровне запрет на соцсети для лиц младше 16 лет ввела Австралия. Основные платформы, включая Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и TikTok, обязаны удалять аккаунты несовершеннолетних.