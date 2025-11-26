Австралийские подростки судятся против запрета на соцсети

Двое подростков — 15-летние Ной Джонс и Мейси Нейланд — подали иск в Верховный суд Австралии, заявив, что введенный в стране запрет на пользование соцсетями лицам младше 16 лет неконституционен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект Digital Freedom Project, создатели которого выступают против запрета и собирают подписи под петицией за его отмену.

В 2024 году парламент Австралии одобрил законопроект о введении запрета для детей и подростков младше 16 лет пользоваться соцсетями. Закон вступит в силу 10 декабря — после этого более миллиона аккаунтов австралийских подростков в соцсетях, а также в YouTube и TikTok должны быть деактивированы.

Digital Freedom Project заявляет, что такой запрет нарушает свободу слова и право подростков на выражение мнения онлайн, в том числе ограничивая возможности политических высказываний. «Молодые люди, такие как я,— это будущие избиратели, нас нельзя заставить замолчать»,— сказала госпожа Нейланд, сравнив закон с антиутопией «1984» Джорджа Оруэлла. Австралийский министр по связи и коммуникациям Аника Уэллс в ответ на иск подростков отметила, что правительство «не запугать угрозами» и что оно будет «на стороне родителей, а не платформ».

Яна Рождественская