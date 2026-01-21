В Казахстане предложили запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях

Министерство культуры и информации Казахстана разработало проекты, которые запрещают детям и подросткам до 16 лет регистрироваться на онлайн-платформах. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Проект разработали для улучшения законодательства в области СМИ.

В правительстве Казахстана сообщили, что инициатива прошла экспертную оценку и вынесена на общественное обсуждение. Чтобы реализовать новые меры, Минпросвещения и Министерство цифрового развития разработают механизм проверки возраста пользователей и меры ответственности.

Под запрет могут попасть TikTok, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), соцсеть X, «ВКонтакте». При этом дети до 16 лет смогут пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram, а также играть в Roblox и Minecraft. «Соцсети представляют собой потенциальную угрозу для детей, поскольку они становятся ареной для буллинга и мошеннических действий в отношении их»,— передает Tengri News комментарий Минкульта насчет инициативы.

Проект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и массмедиа» появился на государственной онлайн-площадке «Открытые НПА» в начале декабря. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в его цели входит сокращение объема противоправного контента на онлайн-платформах, обновление норм с учетом развития медиа и интернета, а также маркировка официальных ответов госорганов.