Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Его поддержал вице-премьер страны Карел Гавличек.

«Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно, и мы должны защищать наших детей»,— сказал господин Бабиш (цитата по Reuters).

Вице-премьер Карел Гавличек уточнил, что правительство активно обсуждает возможность такого запрета и планирует внести законопроект на рассмотрение до конца 2026 года. «Нельзя терять время. Социальные сети разрушают жизни детей, они действительно начинают превращаться в чуму»,— сказал он.

В декабре Австралия стала первой страной, которая на законодательном уровне запретила доступ детей до 16 лет к социальным сетям. Аналогичные ограничения предлагают ввести власти Испании, Греции, Великобритании и Франции.