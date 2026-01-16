В Австралии заблокировали почти 5 млн аккаунтов детей в соцсетях

Соцсети и другие сервисы заблокировали, деактивировали или удалили 4,7 млн аккаунтов детей и подростков до 16 лет после того, как в декабре в Австралии вступил в силу запрет на пользование соцсетями такими лицами. Об этом сообщил офис комиссара по безопасности в интернете — независимого органа при правительстве Австралии.

По данным ведомства, «крупные платформы предпринимают действенные шаги для предотвращения создания аккаунтов лицами младше 16 лет», а также блокируют уже действующие аккаунты. Регулятор отметил, что это подтверждает действенность запрета.

В 2024 году парламент Австралии одобрил законопроект, запрещающий детям и подросткам младше 16 лет пользоваться соцсетями. Закон вступил в силу 10 декабря 2025 года — по нему аккаунты австралийских подростков в соцсетях, а также в YouTube и TikTok должны быть деактивированы самими сервисами. В ноябре несколько подростков подали на этот запрет в суд, заявляя, что он неконституционен.

Яна Рождественская