В Индии могут ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Власти Индии обсуждают с администрацией социальных сетей возможность введения возрастных ограничений для пользователей. Об этом сообщил министр информационных технологий Индии Ашвини Ваишнав во время саммита «Влияние ИИ 2026» в Нью-Дели.

«Такие меры сейчас принимают многие страны, и у нас тоже должно быть возрастное регулирование»,— заявил господин Ваишнав (цитата по The Straits Times). Министр также считает, что необходимо бороться с распространением в социальных сетях дипфейков.

Запрет на доступ к соцсетям для детей до 16 лет сейчас также рассматривают правительства как минимум двух индийских штатов — Гоа и Андхра-Прадеш. Возрастные ограничения уже ввела Австралия. Аналогичные меры обсуждаются в Великобритании, Испании, Франции, Греции, Германии и Турции.

Алена Миклашевская