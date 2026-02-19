Фридрих Мерц поддержал призывы ограничить детям в Германии доступ к соцсетям

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею ограничить детям пользование соцсетями. Выступая перед открытием ежегодного съезда партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Штутгарте, он заявил, что его все больше тревожит вред от умышленного распространения фейковых новостей и других форм онлайн манипулирования. Об этом сообщает Reuters.

«Хотим ли мы позволить, чтобы искусственно сгенерированные фейковые новости, искусственно сгенерированные фильмы и недостоверные данные распространялись через соцсети,— спросил канцлер.— Хотим ли мы позволить, чтобы наше общество подрывалось таким образом, и изнутри, и извне, и чтобы над нашими детьми и молодежью нависала такая угроза?»

Канцлер отметил, что еще два года назад он был совершенно другого мнения об этой проблеме и недооценивал «значение алгоритмов соцсетей, ИИ и масштабы таргетированного и контролируемого влияния». Он также отклонил предложения вместо жестких ограничений знакомить детей с соцсетями поэтапно. По его мнению, это все равно что детей шестилетнего возраста начинать учить пить спиртные напитки.

Вопрос об ограничении соцсетей для детей в Германии будет обсуждаться и на пленарных заседаниях съезда ХДС в ближайшие два дня. Аналогичные меры рассматривают сейчас власти Индии, Великобритании, Испании, Франции, Греции, Турции, Чехии. Единственной страной, которая такие ограничения уже ввела, является Австралия.

Алена Миклашевская