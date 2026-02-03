Reuters: Греция вскоре объявит о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Греция «очень близка» к тому, чтобы объявить запрет на использование социальных сетей для детей и подростков младше 15 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что власти страны подготовили пакет мер по обеспечению безопасности цифровой среды. В него входит запрет на пользование соцсетями детям младше 16 лет. На следующей неделе в Испании представят законопроект, который предусматривает проверку возраста пользователей.

В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу запрет на пользование соцсетями детям до 16 лет. Австралия — первая страна в мире, которая реализовала эту меру. Власти Франции намерены ввести аналогичный запрет для граждан, не достигших 15-летия. Возможность запрета на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет также рассматривают в Великобритании.