В Испании ограничат доступ к соцсетям детям младше 16 лет

Власти Испании подготовили пакет мер по обеспечению безопасности цифровой среды. В него входит запрет на пользование социальными сетями детям младше 16 лет, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Педро Санчеса во время Всемирного правительственного саммита в Дубае.

Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Omar Havana / AP Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Omar Havana / AP

Правительство Испании неоднократно указывало на широкое распространение вредоносного контента в социальных сетях. Речь идет о контенте, содержащем ксенофобные высказывания, порнографические материалы и дезинформацию. По словам господина Санчеса, «дети не должны в одиночку бродить в этом пространстве». Он утверждает, что испанские власти «защитят их от этого цифрового Дикого Запада».

Господин Санчес анонсировал, что на следующей неделе в Испании представят законопроект, предусматривающий ответственность за появление на социальных платформах противоправного контента. Согласно законопроекту, отметил премьер-министр, в социальных сетях введут проверку возраста для пользователей. Он также призвал другие европейские страны принять аналогичные меры для защиты детей.

В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Австралия стала первой страной в мире, реализовавшей эту меру. Принятие аналогичного запрета рассматривают сейчас в Великобритании. Власти Франции намерены ввести такой запрет для детей до 15 лет с 1 сентября 2026 года.

Алена Миклашевская