Туроператор выплатит жителю Новороссийска компенсацию из-за задержки рейса в Египет

Октябрьский районный суд Новороссийска частично удовлетворил иск местного жителя Павла Казанского к ООО «ТТ-Трэвел» (бренд Fun&Sun) о взыскании компенсации за сокращение продолжительности отдыха из-за задержки чартерного рейса «Адлер — Шарм-эль-Шейх».

Как следует из судебного решения, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск», истец приобрел тур в Египет для себя и четырех членов семьи стоимостью 490 тыс. руб. Вылет был запланирован на 16:40, однако после прохождения регистрации пассажирам сообщили о переносе рейса более чем на сутки. В результате семья прибыла в отель Rixos Premium Seagate 5* вечером следующего дня и фактически утратила один оплаченный день проживания и питания.

В иске господин Казанский потребовал вернуть стоимость неоказанных услуг, а также взыскать неустойку и компенсацию морального вреда. Представители туроператора в заседание не явились, направив письменные возражения.

Суд указал, что туроператор отвечает перед клиентом за действия привлеченного перевозчика и обязан компенсировать причиненные убытки. С ООО «ТТ-Трэвел» постановлено взыскать стоимость одного дня тура в размере 81,7 тыс. руб., неустойку в 150 тыс. руб., а также 10 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Вячеслав Рыжков