Туроператор выплатит новороссийцу компенсацию из-за задержки рейса в Египет

Октябрьский районный суд Новороссийска частично удовлетворил иск местного жителя Павла Казанского к туроператору ООО «ТТ-Трэвел» (бренд Fun&Sun) о выплате компенсации за туруслуги. Причиной разбирательства стал перенос чартерного рейса «Адлер – Шарм-Эль-Шейх», из-за которого семья истца потеряла сутки отдыха в Египте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Fun&Sun (ООО «ТТ-Трэвел») — одна из крупнейших туристических компаний в России, объединяющая туроператора и сеть туристических агентств. Компания начала работу в 2009 году под названием «TUI Россия». В 2022 году бренд сменился на Fun&Sun

Как следует из решения суда, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск», Павел Казанский приобрел тур в Шарм-Эль-Шейх для себя и четверых членов семьи, заплатив 490 тыс. руб. Вылет был запланирован на 16:40, однако уже после прохождения регистрации туристов уведомили о переносе рейса более чем на сутки. В итоге семья прибыла в отель только вечером следующего дня, лишившись одного дня оплаченного проживания и питания в отеле RixosPremiumSeagate 5*.

Истец потребовал от туроператора вернуть стоимость неиспользованных услуг, а также выплатить неустойку и компенсацию морального вреда. В суде представители «ТТ-Трэвел» отсутствовали, направив письменные возражения.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что туроператор несет ответственность за действия перевозчика и обязан возместить убытки клиента.

Суд постановил взыскать с ООО «ТТ-Трэвел» в пользу Павла Казанского стоимость одного дня тура (81 693 руб.), неустойку в размере 150 тыс. руб., а также 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком.

Наталья Решетняк