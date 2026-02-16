Главные новости за 16 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Проект приспособления комплекса бывшей тюрьмы «Кресты» под гостиницы, музей и общественные пространства планируют направить на государственную экспертизу к концу лета — началу осени 2026 года. Согласование первой очереди намечено на май.

ОАО «РЖД» и АО «Дороги и мосты» (входит в Нацпроектстрой) намерены построить десять заводов по выпуску элементов искусственных сооружений для первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. С апреля 2026 года на площадках планируют начать производство коробчатых железобетонных балок длиной 32 м и массой более 700 т.

В селе Териберка Мурманской области организовали пункты временного размещения для туристов, которые не смогли выехать оттуда из-за метели. В ночи на 15 и 16 февраля власти обеспечили такие пункты для около 130 человек и около 140 человек соответственно. Колонна из восьми полноразмерных автобусов, в которых находятся и туристы из Китая, 16 февраля добралась из села Териберка до трассы Р-21 «Кола».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) рассматривает возможность направить на дивиденды по итогам 2025 года 50% чистой прибыли по МСФО. В БСПБ отметили, что в 2025 году динамика ключевой ставки повлияла на чистый процентный доход.

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с полицейскими задержали двух подозреваемых пособничестве украинским мошенникам. По версии следствия, фигуранты организовали узел связи — «сим-бокс», — работавший в интересах мошеннических кол-центров.

Кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пропавших в Северной столице сестер Жвалевых, ищут еще в 13 регионах. Специалисты продолжают вести поиски. Их развернули также в Новгородской, Ульяновской, Псковской, Костромской, Владимирской областях, в Нижнем Новгороде, Волгограде, Рязани, Новосибирске, Ярославле, Вологде, Твери, Москве и Московской области.

В начале апреля 2026 года в Санкт-Петербурге для всех любителей двухколесного транспорта станет доступен новый онлайн-сервис «Кабинет велосипедиста». Его запустят в приложении «Парковки Петербурга».

Прощание с журналисткой Натальей Бабаджанян состоится 18 февраля в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Церемония назначена на 14:30, сообщили в городском отделении Союза журналистов России.

В Санкт-Петербурге на аукцион выставили парадную каску офицера гвардейской кавалерии образца 1872 года, она дополнена парадным плюмажем из белого конского волоса. Начальная стоимость лота составляет 1,6 млн рублей.

Для работы на 35 предприятиях власти Ленинградской области намерены нанять 13 тыс. рабочих из Индии. Это на 20% больше, чем в прошлом году.