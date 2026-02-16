Парадную каску офицера XIX века выставили на аукцион в Петербурге за 1,6 млн рублей
В Санкт-Петербурге на аукцион выставили парадную каску офицера гвардейской кавалерии образца 1872 года, она дополнена парадным плюмажем из белого конского волоса. Начальная стоимость лота составляет 1,6 млн рублей.
Фото: «Литфонд»
Карточка появилась на сайте аукционного дома «Литфонд». В описании к объекту отметили, что на каске есть следы бытования, реставрация фрагментов. Головные уборы подобного типа существовали с 1872 по 1881 год.
Также на торги выставлена парадная двууголка адмирала Российского императорского флота образца 1855 года с вензелем великого князя Константина Константиновича. Стартовая цена — 1,2 млн рублей. На шелковой подкладке осталась эмблема фирмы с наградными медалями и владельческий вензель. Двууголка относится к редкостям музейного уровня.
Среди дорогостоящих предметов также карманные часы с портретом императора Александра II — подарок из кабинета монарха. Аукцион начнется с миллиона рублей. Часы сохранились в хорошем, рабочем состоянии, есть следы бытования, потертости, царапины. Они представляют коллекционную ценность музейного уровня.