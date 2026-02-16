Парадную каску офицера XIX века выставили на аукцион в Петербурге за 1,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге на аукцион выставили парадную каску офицера гвардейской кавалерии образца 1872 года, она дополнена парадным плюмажем из белого конского волоса. Начальная стоимость лота составляет 1,6 млн рублей.

Карточка появилась на сайте аукционного дома «Литфонд». В описании к объекту отметили, что на каске есть следы бытования, реставрация фрагментов. Головные уборы подобного типа существовали с 1872 по 1881 год.

Также на торги выставлена парадная двууголка адмирала Российского императорского флота образца 1855 года с вензелем великого князя Константина Константиновича. Стартовая цена — 1,2 млн рублей. На шелковой подкладке осталась эмблема фирмы с наградными медалями и владельческий вензель. Двууголка относится к редкостям музейного уровня.

Среди дорогостоящих предметов также карманные часы с портретом императора Александра II — подарок из кабинета монарха. Аукцион начнется с миллиона рублей. Часы сохранились в хорошем, рабочем состоянии, есть следы бытования, потертости, царапины. Они представляют коллекционную ценность музейного уровня.

Татьяна Титаева