В Петербурге в квартире подозреваемого в помощи аферистам нашли нарколабораторию

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с полицейскими задержали двух подозреваемвых пособничестве украинским мошенникам, сообщили 16 февраля в спецслужбе. Задержания других пособников телефонных аферистов провело ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, фигуранты организовали узел связи — «сим-бокс», — работавший в интересах мошеннических кол-центров. В квартире одного из подозреваемых обнаружили лабораторию по изготовлению запрещенных веществ.

Возбуждены уголовные дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции) и ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере).

Полиция также заявила о задержании двух пособников аферистов. Среди них 18-летний житель Всеволожского района Ленобласти и 20-летний уроженец Красноярского края. В ведомстве полагают, что первый забирал деньги у потерпевших и переводил их на криптокошельки кураторов, а второй обеспечивал работу нелегальных узлов связи в арендованных квартирах в Петербурге.

В ходе обысков у них изъяли 744 сим-карты, 284 картхолдера, пять банковских карт, четыре телефона, три ноутбука со специализированным ПО, два GSM-шлюза и два роутера.

Среди потерпевших от действий группы — житель Пушкинского района, передавший 800 тыс. рублей для внесения на «безопасный счет». Установлена их причастность к семи аналогичным эпизодам, общий ущерб по которым может превышать 4 млн рублей.

Следственное управление УМВД России «Пушкинское» возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Предполагаемому курьеру избрали запрет определенных действий, а подозреваемого в организации узла связи аферистов заключили под стражу.

