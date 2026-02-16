Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Колонна с китайскими туристами добралась из Териберки до трассы «Кола»

В Мурманской области колонна из восьми полноразмерных автобусов, в которых находятся и туристы из Китая, добралась из села Териберка до трассы Р-21 «Кола». Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе региона.

Запланированная на 9:00 колонна без происшествий проехала по автодороге регионального значения — автоподъезд к Териберке и Кола-Серебрянские ГЭС и выехала на автодорогу федерального значения. В нее вошли восемь полноразмерных автобусов с туристами и как минимум десять автомобилей.

В Териберке из-за перекрытия дороги застряли сотни туристов, включая путешественников из Китая. Причиной стали неблагоприятные погодные условия и поломка дорожной техники. В селе организовали пункты временного размещения для туристов, они приняли около 140 человек.

Татьяна Титаева

Родина «Левиафана»

Жителям поселка Териберка в Мурманской области, где снималась выдвинутая на «Оскар» картина Андрея Звягинцева «Левиафан», первым в России представилась возможность посмотреть лицензионную копию фильма. По словам главы поселка Татьяны Трубилиной, назвавшей в беседе с ТАСС ленту «бесполезной и неправдоподобной», большинству жителей населенного пункта «Левиафан» понравился, особенно «съемки природы и то, как они сыграли в фильме» (некоторые играли в эпизодах)&lt;br> На фото: Полярное сияние в окрестностях поселка

Жителям поселка Териберка в Мурманской области, где снималась выдвинутая на «Оскар» картина Андрея Звягинцева «Левиафан», первым в России представилась возможность посмотреть лицензионную копию фильма. По словам главы поселка Татьяны Трубилиной, назвавшей в беседе с ТАСС ленту «бесполезной и неправдоподобной», большинству жителей населенного пункта «Левиафан» понравился, особенно «съемки природы и то, как они сыграли в фильме» (некоторые играли в эпизодах)
На фото: Полярное сияние в окрестностях поселка

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

Половина домов в поселке зияют выбитыми окнами и дверями, на берегу скелеты рыболовецких судов, на каждом шагу взгляд натыкается на остатки былого благополучия в виде дома культуры с колоннами под псевдоантичность, но без крыши или разграбленной подчистую ремонтной мастерской

Половина домов в поселке зияют выбитыми окнами и дверями, на берегу скелеты рыболовецких судов, на каждом шагу взгляд натыкается на остатки былого благополучия в виде дома культуры с колоннами под псевдоантичность, но без крыши или разграбленной подчистую ремонтной мастерской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

Власти Мурманской области теперь надеются, что шумиха вокруг «Левиафана» поспособствует росту турпотока в регион. Сам поселок мог бы получить неплохие деньги, если бы весь целиком продался Голливуду — лучших декораций для фильма катастроф или наглядной демонстрации послевоенной разрухи трудно найти &lt;br> Надпись на двери: «Териберская участковая больница»

Власти Мурманской области теперь надеются, что шумиха вокруг «Левиафана» поспособствует росту турпотока в регион. Сам поселок мог бы получить неплохие деньги, если бы весь целиком продался Голливуду — лучших декораций для фильма катастроф или наглядной демонстрации послевоенной разрухи трудно найти
Надпись на двери: «Териберская участковая больница»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

Между тем глава Териберки приводит показатели, говорящие об улучшении жизни в населенном пункте, объясняя большой отток населения, например, функционированием «программы переселения и отъезда молодых людей». «У работающего населения перспективы хорошие, они намерены оставаться и работать здесь»,— подчеркивает госпожа Трубилина. По ее словам, сейчас в Териберке из трудоспособного населения без работы остаются всего 10 человек из более чем 400 &lt;br> Вид на бухту и старое село

Между тем глава Териберки приводит показатели, говорящие об улучшении жизни в населенном пункте, объясняя большой отток населения, например, функционированием «программы переселения и отъезда молодых людей». «У работающего населения перспективы хорошие, они намерены оставаться и работать здесь»,— подчеркивает госпожа Трубилина. По ее словам, сейчас в Териберке из трудоспособного населения без работы остаются всего 10 человек из более чем 400
Вид на бухту и старое село

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

«Я бы уже давно переехала в Мурманск, если бы финансы позволили,— вздыхает жительница поселка Валентина Ожегова.— Глаза бы мои не глядели на то, до чего довели нашу родную Териберку. Ведь когда-то к нам на ремонт суда в очередь вставали, я на судоремонтном предприятии сварщицей работала, а потом завод наш приватизировали, пошел по рукам, и в итоге 580 человек оказались на улице» &lt;br> На фото: Александр родился и вырос в Териберке. Он один из немногих коренных жителей. Большинство же приезжие со всего бывшего Союза

«Я бы уже давно переехала в Мурманск, если бы финансы позволили,— вздыхает жительница поселка Валентина Ожегова.— Глаза бы мои не глядели на то, до чего довели нашу родную Териберку. Ведь когда-то к нам на ремонт суда в очередь вставали, я на судоремонтном предприятии сварщицей работала, а потом завод наш приватизировали, пошел по рукам, и в итоге 580 человек оказались на улице»
На фото: Александр родился и вырос в Териберке. Он один из немногих коренных жителей. Большинство же приезжие со всего бывшего Союза

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

«О каких инвесторах может идти речь, что вы? — говорит житель поселка Валерий Яранцев.— Хотели из бывшего здания школы сделать гостиницу, так зарубили нам эту идею на корню. Береговая линия позволяет сделать в Териберке нормальные причалы, они могут принимать крупные рыболовные суда, чтобы им не тратить время на переход до Мурманска и обратно. Здесь можно сделать склады, восстановить судоремонтный завод, и пароходы будут ремонтироваться здесь, а не в Киркенесе. Но только кому это надо, если вся земля раскуплена, в каждой инстанции при согласовании кучи бумажек и разрешений только и слышишь об откате, а те же пограничники и таможенники смотрят в руки: сколько принес?»

«О каких инвесторах может идти речь, что вы? — говорит житель поселка Валерий Яранцев.— Хотели из бывшего здания школы сделать гостиницу, так зарубили нам эту идею на корню. Береговая линия позволяет сделать в Териберке нормальные причалы, они могут принимать крупные рыболовные суда, чтобы им не тратить время на переход до Мурманска и обратно. Здесь можно сделать склады, восстановить судоремонтный завод, и пароходы будут ремонтироваться здесь, а не в Киркенесе. Но только кому это надо, если вся земля раскуплена, в каждой инстанции при согласовании кучи бумажек и разрешений только и слышишь об откате, а те же пограничники и таможенники смотрят в руки: сколько принес?»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

Вся Териберка ждет июня, когда мойва на неделю заходит в залив, вода буквально кишит рыбой, ее прямо с берега можно черпать ведрами. Эти несколько дней весь поселок от мала до велика высыпает на мойвенную путину, чтобы потом закоптить, завялить, засолить дармовой рыбки, а затем отвезти в город и продать. Зарабатывать хорошие деньги не один раз в году, а круглый год, как это делается в норвежских городках Киркенесе и Тромсё, в Териберке не получается

Вся Териберка ждет июня, когда мойва на неделю заходит в залив, вода буквально кишит рыбой, ее прямо с берега можно черпать ведрами. Эти несколько дней весь поселок от мала до велика высыпает на мойвенную путину, чтобы потом закоптить, завялить, засолить дармовой рыбки, а затем отвезти в город и продать. Зарабатывать хорошие деньги не один раз в году, а круглый год, как это делается в норвежских городках Киркенесе и Тромсё, в Териберке не получается

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

В этом году в далеком заполярном поселке Териберка только и разговоров, что о «Левиафане». В январе в этих краях полярная ночь. Сумерки длятся часа 2-3 часа, потом совсем темнеет. Так что посидеть за столом, поговорить о том же кино в кругу знакомых – времени «предостаточно». Софья, которая приехала в поселок в 1985-м с Украины и теперь работает поваром в гостинице, уверяет, что в фильме нет ничего сильно надуманного. Единственное, замечает, водки много. «Но мы и так постоянно выпиваем на природе, в гостях. Не так много. Но ведь и кино художественное»

В этом году в далеком заполярном поселке Териберка только и разговоров, что о «Левиафане». В январе в этих краях полярная ночь. Сумерки длятся часа 2-3 часа, потом совсем темнеет. Так что посидеть за столом, поговорить о том же кино в кругу знакомых – времени «предостаточно». Софья, которая приехала в поселок в 1985-м с Украины и теперь работает поваром в гостинице, уверяет, что в фильме нет ничего сильно надуманного. Единственное, замечает, водки много. «Но мы и так постоянно выпиваем на природе, в гостях. Не так много. Но ведь и кино художественное»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

В ответ на обвинения неправдоподобности в изображении жителей Териберки режиссер «Левиафан» Андрей Звягинцев говорит об «универсальности» картины, что история, рассказанная в фильме характерна не только для жителей России. Об этом не раз заявляли создатели фильма. «То обстоятельство, что мы снимали на берегу Баренцева моря в поселке Териберка на Кольском полуострове, никак не свидетельствует о том, что мы рассказываем историю о северянах, живущих на Кольском полуострове. Мы рассматриваем это как историю вообще, когда вы говорите об наднациональной или другими словами универсальной идее этого замысла, то это действительно так»,— рассуждает Андрей Звягинцев

В ответ на обвинения неправдоподобности в изображении жителей Териберки режиссер «Левиафан» Андрей Звягинцев говорит об «универсальности» картины, что история, рассказанная в фильме характерна не только для жителей России. Об этом не раз заявляли создатели фильма. «То обстоятельство, что мы снимали на берегу Баренцева моря в поселке Териберка на Кольском полуострове, никак не свидетельствует о том, что мы рассказываем историю о северянах, живущих на Кольском полуострове. Мы рассматриваем это как историю вообще, когда вы говорите об наднациональной или другими словами универсальной идее этого замысла, то это действительно так»,— рассуждает Андрей Звягинцев

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

Никакой обиды у местных нет, как показалось. Скорее наоборот, «может теперь увидят, что поселок живет как после артобстрела», говорит один из местных жителей

Никакой обиды у местных нет, как показалось. Скорее наоборот, «может теперь увидят, что поселок живет как после артобстрела», говорит один из местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

На территории поселка действует сельскохозяйственный кооператив, животноводческая ферма, судоремонтный завод, рыбная фабрика, здесь живут энергетики Серебрянского каскада ГЭС &lt;br> На фото: Старый причал в окрестностях поселка на берегу бухты Териберка

На территории поселка действует сельскохозяйственный кооператив, животноводческая ферма, судоремонтный завод, рыбная фабрика, здесь живут энергетики Серебрянского каскада ГЭС
На фото: Старый причал в окрестностях поселка на берегу бухты Териберка

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

На въезде в поселок Териберка на побережье Баренцева моря на стене разрушенного дома встречает намалеванная краской надпись «Еду в Терибан», навеянная, видимо, известной песней Васи Обломова. У того было про Магадан, Териберка тоже на краю света: от Мурманска 140 км дороги, из которых сотня — полуразбитого асфальта и 40 км грунтовки, похожей на стиральную доску, ехать по ней приходится больше двух часов, иначе машина рискует остаться без подвески

На въезде в поселок Териберка на побережье Баренцева моря на стене разрушенного дома встречает намалеванная краской надпись «Еду в Терибан», навеянная, видимо, известной песней Васи Обломова. У того было про Магадан, Териберка тоже на краю света: от Мурманска 140 км дороги, из которых сотня — полуразбитого асфальта и 40 км грунтовки, похожей на стиральную доску, ехать по ней приходится больше двух часов, иначе машина рискует остаться без подвески

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

По словам главы поселка Татьяны Трубилиной, в Териберке работают два детсада и школа, библиотека и дом культуры

По словам главы поселка Татьяны Трубилиной, в Териберке работают два детсада и школа, библиотека и дом культуры

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

Развалины старых советских построек, серые, потрескавшиеся стены жилых домов — жутковатое зрелище. Сначала была надежда на развитие Териберки как морского порта, но глубины в заливе не позволяют заходить большим судам, и это направление оказалось неперспективным

Развалины старых советских построек, серые, потрескавшиеся стены жилых домов — жутковатое зрелище. Сначала была надежда на развитие Териберки как морского порта, но глубины в заливе не позволяют заходить большим судам, и это направление оказалось неперспективным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

Потом ждали развития Штокмановского месторождения. В поселок даже Дмитрий Медведев приезжал. Но сейчас и эта тема, как говорят, для поселка «заглохла»

Потом ждали развития Штокмановского месторождения. В поселок даже Дмитрий Медведев приезжал. Но сейчас и эта тема, как говорят, для поселка «заглохла»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

В этом году уже зимой, когда почти не светлеет, а дорогу от Мурманска постоянно заносит и можно попасть в снежный плен, в Териберку едут туристы. Повышенный интерес в СМИ и блогосфере, курс того же евро делают свое дело. Потенциал Териберки – это по-северному живописные окрестности поселка, фактурные для съемки развалины и, конечно, полярное сияние

В этом году уже зимой, когда почти не светлеет, а дорогу от Мурманска постоянно заносит и можно попасть в снежный плен, в Териберку едут туристы. Повышенный интерес в СМИ и блогосфере, курс того же евро делают свое дело. Потенциал Териберки – это по-северному живописные окрестности поселка, фактурные для съемки развалины и, конечно, полярное сияние

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ермохин  /  купить фото

