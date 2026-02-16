Колонна с китайскими туристами добралась из Териберки до трассы «Кола»

В Мурманской области колонна из восьми полноразмерных автобусов, в которых находятся и туристы из Китая, добралась из села Териберка до трассы Р-21 «Кола». Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе региона.

Запланированная на 9:00 колонна без происшествий проехала по автодороге регионального значения — автоподъезд к Териберке и Кола-Серебрянские ГЭС и выехала на автодорогу федерального значения. В нее вошли восемь полноразмерных автобусов с туристами и как минимум десять автомобилей.

В Териберке из-за перекрытия дороги застряли сотни туристов, включая путешественников из Китая. Причиной стали неблагоприятные погодные условия и поломка дорожной техники. В селе организовали пункты временного размещения для туристов, они приняли около 140 человек.

Татьяна Титаева