Весной в Петербурге запустят онлайн-сервис для велосипедистов

В начале апреля 2026 года в Санкт-Петербурге для всех любителей двухколесного транспорта станет доступен новый онлайн-сервис «Кабинет велосипедиста». Его запустят в приложении «Парковки Петербурга», пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Городской центр управления парковками (ГЦУП)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предполагается, что с помощью приложения велосипедисты смогут строить маршруты, загружать треки поездок, создавать тепловую карту интенсивности, наносить свои метки, получать награды за достижения и проходить опросы.

С идеей создать подобный сервис петербуржцы выступили еще в 2023 года в рамках проекта «Твой бюджет 2.0». Инициативу поддержали, функционал разработали в конце 2024 года, а запуск запланировали на июнь 2025-го. Однако сроки несколько раз переносились из-за необходимости внесения поправок в постановление правительства «О транспортной стратегии Санкт–Петербурга».

По данным издания, изменение документации стало причиной задержки оплаты подрядчикам — 15 млн рублей — разработчику ООО «Девяносто один», с которым Смольный заключил госконтракт на 127 млн рублей на оптимизацию единого городского парковочного пространства. В 2025 году компания обратилась в суд с требованием взыскать с ГЦУП неустойку (418 тыс. рублей) и пени за каждый день просрочки. Суд иск удовлетворил. В январе 2026 года контракт был полностью оплачен.

Артемий Чулков