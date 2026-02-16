Прощание с петербургской журналисткой Натальей Бабаджанян пройдет 18 февраля

Прощание с журналисткой Натальей Бабаджанян состоится 18 февраля в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Церемония назначена на 14:30, сообщили в городском отделении Союза журналистов России.

Наталья Бабаджанян умерла 14 февраля. В разные периоды своей карьеры она была корреспондентом агентства «Интерфакс», финансовым обозревателем ТАСС в Петербурге, возглавляла ИА «Росбалт», РИА «Росбизнесконсалтинг» и «Агентство бизнес новостей». В последние годы работала в структурах военно-строительного комплекса.

Артемий Чулков