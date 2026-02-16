Банк «Санкт-Петербург» может направить на дивиденды 50% прибыли по МСФО за 2025 год

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) рассматривает возможность направить на дивиденды по итогам 2025 года 50% чистой прибыли по МСФО, сообщили в банке.

В БСПБ отметили, что в 2025 году динамика ключевой ставки повлияла на чистый процентный доход, а также что кредитная организация создавала дополнительные резервы по ряду заемщиков на фоне высокой стоимости заимствований, укрепления рубля и снижения потребительского спроса.

По итогам 2025 года по РСБУ с учетом событий после отчетной даты чистая прибыль банка составила 37,4 млрд рублей (–26,5% к 2024 году), чистая прибыль до уплаты налога — 50,6 млрд рублей (–19,8%). Чистый процентный доход вырос до 74,4 млрд рублей (+5,9%), чистый комиссионный доход — до 12,0 млрд рублей (+3,1%), выручка — до 96,6 млрд рублей (+2,5%). Операционные расходы увеличились до 29,3 млрд рублей (+16,1%).

Также банк представил результаты за январь 2026 года: чистая прибыль составила 3,6 млрд рублей (–29,4% год к году), кредитный портфель на 1 февраля — 952,1 млрд рублей (+1,5% с начала года), средства клиентов — 875,4 млрд рублей (+0,1%).

Артемий Чулков