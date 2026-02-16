Поиск пропавших сестер из Петербурга расширен на 15 регионов

Кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пропавших в Северной столице сестер Жвалевых, ищут еще в 13 регионах. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт», пишет РИА Новости.

Местонахождение девочек неизвестно уже неделю. Объявление о поиске петербурженок появилось на странице «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» 12 февраля. Специалисты продолжают вести поиски. Их развернули также в Новгородской, Ульяновской, Псковской, Костромской, Владимирской областях, в Нижнем Новгороде, Волгограде, Рязани, Новосибирске, Ярославле, Вологде, Твери, Москве и Московской области.

Прежде глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об исчезновении сестер, а также матери, которая, по информации СМИ, состоит в религиозной секте. В Сети распространился ролик, на котором совершеннолетняя сестра заявила об отказе использовать документы и о воле проживать там, где хочет.

Татьяна Титаева