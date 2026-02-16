Власти Ленобласти намерены нанять на предприятия на 20% больше работников из Индии

Для работы на 35 предприятиях власти Ленинградской области намерены нанять 13 тыс. рабочих из Индии. Это на 20% больше, чем в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на вице-губернатора региона по экономическому развитию, главу комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егора Мищерякова.

Индия, Китай и Турция пока находятся в топе стран по получению рабочих виз в Ленобласти. Если в прошлом году от сельского хозяйства не было ни одной заявки на наем работников из Индии, то в нынешнем уже 11 организаций подали заявки, чтобы трудоустроить 386 иностранных граждан.

«Мы заинтересованы в том, чтобы на свободные вакансии привлекались в первую очередь граждане РФ, но в случае невозможности заполнения вакансий нашими кадрами, рассматриваются варианты найма из других стран»,— заявил господин Мищеряков.

Также регион привлекает рабочих из Китая и Турции. На 1 февраля кадровая потребность Ленобласти составляет 115 тыс. человек.

Татьяна Титаева