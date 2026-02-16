Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Териберке разместили около 140 застрявших из-за метели туристов

В селе Териберка Мурманской области организовали пункты временного размещения для туристов, которые не смогли выехать оттуда из-за метели. В ночи на 15 и 16 февраля власти обеспечили такие пункты для около 130 человек и около 140 человек соотвественно, заявил глава Кольского округа Мурманской области Александр Лихолат на оперативном совещании в правительстве региона.

Место временно размещения туристов, застрявших в селе Териберка из-за снегопадов

Фото: Оперштаб Мурманской области

Дорога, ведущая к селу Териберка, из которого не смогли самостоятельно выехать туристы

Фото: Оперштаб Мурманской области

Туристов разместили в местной школе и доме культуры. Кроме того, с местами для ночлега и обогрева помогали гостиницы. Людям предоставили горячее питание и напитки, а также круглосуточную медицинскую помощь, сообщили в региональном оперштабе.

Из-за регулярных снегопадов, приводящих к закрытию подъезда к населенному пункту, областная администрация организовала области ежедневный вывоз людей в составе колонн со спецтехникой и расчистку дороги. Накануне в ходе движения у шедшего впереди такой колонны фронтального погрузчика лопнула покрышка, образовался затор. Пока машины стояли, дорогу занесло снегом и всем водителям рекомендовали вернуться в Териберку.

Ночью 16 февраля одна из колонн успешно достигла трассы Р-21 «Кола». Вывоз застрявших в селе туристов продолжается.

Артемий Чулков

