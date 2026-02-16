Главные новости за 16 февраля. Новороссийск

Полицейские задержали жителя Новороссийска, который передвигался по территории жилого комплекса с предметом, похожим на оружие. Выяснилось, что мужчина держал в руках страйкбольный автомат.

Проект реконструкции мусорного полигона в Новороссийске нуждается в корректировке. Об этом на заседании гордумы заявил Андрей Кравченко, отметив, что рекультивация свалки в настоящее время невозможна.

За 2025 год Новороссийск 20 раз подвергся атакам вооруженных сил Украины. В результате вражеских налетов пострадало более 640 квартир.

По итогам прошлого года Новороссийск принял 1,6 млн туристов, туристический поток в городе вырос на 3%.

Участникам СВО предоставили 106 земельных участков в пригороде Новороссийска.

Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский», расположенный в Новороссийске, собираются передать в собственность Краснодарского края. Реконструкцию объекта взял на контроль губернатор региона, сообщил Андрей Кравченко.

Хлеб в Новороссийске подорожал на 10% до 66 руб. Некоторые производители связывают подорожание с сокращением посевных площадей под рожь.

Исполняющим обязанности прокурора Новороссийска назначен Владимир Ильдризов.