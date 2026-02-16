Главный спортивный долгострой Кубани — Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» — передают в краевую собственность. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в ходе своего ежегодного отчета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял под личный контроль реконструкцию Дворца олимпийских видов спорта. Сейчас объект находится в процессе передачи в краевую собственность. Я уверен, что в ближайшее время мы увидим полностью обновленный объект»,— сказал мэр.

Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» площадью более 23 тыс. кв. м начали возводить в 2009 году к зимним Олимпийским играм в Сочи — соответствующее постановление подписал глава Новороссийска Владимир Синяговский. Планировалось, что уже в ноябре 2011 года в городе появится многофункциональное сооружение, состоящее из четырех основных и одного вспомогательного блока, с ледовым катком и пятидесятиметровым бассейном. В 2010 году стройка спортивного комплекса была приостановлена. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства и обратилась в суд с требованиями о запрете строительства объекта. Основанием послужило то, что земельный участок находится в природоохранной зоне, и администрация города обязана была информировать население о возможном или предстоящем предоставлении данного земельного участка для строительства.

К 2011 году проект доработали, устранили недостатки и продолжили строительство. Подрядчиком выступала компания «ЭкспоСтройГрупп». Стоимость работ, согласно муниципальному контракту, тогда составила 625,6 млн руб. Вскоре строителям стали задерживать заработную плату. Стройку остановили, компания прекратила деятельность.

Возобновилось возведение Дворца спорта в феврале 2013 года. Новый подрядчик ООО «Меридиан» обещал сдать объект в эксплуатацию в конце 2014 года. Контракт оценили в 525,9 млн руб. Подрядчик вновь обязательства по контракту не выполнил и начал процедуру банкротства.

В 2020 году Главгосэкспертиза одобрила корректировки в проекте строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске. В феврале 2024 года глава Новороссийска Андрей Кравченко на пресс-конференции назвал дату открытия Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» — лето 2025 года.

В конце июля прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел спортивный долгострой. Выяснилось, что часть комплекса, который не могут завершить 16 лет, придется снести и возвести заново из-за нарушений в проекте — серьезных недочетов по нагрузке на строительные конструкции.

Наталья Решетняк