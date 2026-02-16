Андрей Кравченко: реконструировать мусорный полигон Новороссийска сейчас невозможно

В Новороссийске в настоящий момент не представляется возможным произвести реконструкцию и рекультивацию мусорного полигона, в существующий проект необходимо внести корректировки. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко на внеочередном открытом заседании городской думы 16 февраля.

Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

Андрей Кравченко заявил, что для проведения реконструкции мусорного полигона, расположенного на горе Щелба, требуется снести примерно половину тела свалки и предусмотреть площадку для ее перемещения. Проведение этих работ не является возможным до внесения корректировок в проект рекультивации.

«Сегодня поддержали инициативу о предусмотрении новой территории для рекультивации объекта. Специалисты, которые подошли к проектированию, оценили существующий проект. Реконструировать объект в данных условиях и проводить рекультивацию невозможно. Для того, чтобы провести рекультивацию, надо, простыми словами, сносить половину тела полигона, и его куда-то перенести»,— сказал мэр Новороссийска.

Как отметил глава города на заседании гордумы, согласно дорожной карте, корректировку проекта было необходимо выполнить в срок до конца 2026 года. Однако процесс решили ускорить согласно поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, посетившего мусорный полигон Новороссийска в январе текущего года.

«Недавно мы выдали документ и сдали девятую карту полигона, на которой будет осуществляться прием мусора. Приезд Патрушева повлиял на сокращение сроков. Он поставил задачу выполнить это (корректировку проекта — прим.ред.) до августа. Те вопросы, которые будут впоследствии корректировки проекта, будут рассматриваться с участием общественности»,— пояснил Андрей Кравченко.

Вопросы, касающиеся внесения изменений в существующий проект рекультивации полигона, планируют обсуждать с общественниками на официальных встречах. По словам мэра, ее организуют не более чем в течении полутора месяцев.

София Моисеенко